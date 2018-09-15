07:00 15.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман пообещал уменьшить инфляцию до "нормальных" 5 процентов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что к концу 2020 года рост украинской экономики должен составлять 5-7 процентов в год. Об этом он сказал во время внеочередного заседания правительства. 

Гройсман пообещал уменьшить инфляцию до

На сегодняшний день инфляция по стране составляет в среднем 11-12 процентов, что заставляет многих работодателей уходить в "тень" и выплачивать заработную плату своим сотрудникам в "конвертах". В грядущие два года уровень инфляции по стране должен сократиться примерно на 4-5 процентов. 

"На 2019 год мы планируем, что показатель, все же, остается 3 процентов ВВП. Хотя мы допускаем, что ВВП Украины будет расти", - отметил премьер. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен полностью выполнить план государственного бюджета на 2018 год. В текущем году планируется продолжать квартальный рост, который в стране стабильно держится с 2015 года.


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