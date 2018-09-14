Великобритания платить за Brexit без соглашения с ЕС не будет, - Доминик Рааб

При этом окончательный платеж будет "значительно ниже", чем согласованная до сих пор сумма. Об этом в пятницу, 14 сентября, заявил британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

По его словам, согласно соглашению о переходном периоде после Brexit Великобритания согласилась заплатить ЕС в течение ближайших десятилетий от 35 до 39 миллиардов евро.

Вместе с тем переговоры о соглашении зашли в тупик. Великобритания опасается, что может выйти из Евросоюза в марте 2019 года вообще без каких-либо договоренностей, -пояснил он, добавив, что одним из последствий этого было бы то, что Британия не будем выплачивать деньги, которые были согласованы. Это не угроза, это утверждение факта как части нашего планирования сценария без соглашения" - сказал Рааб.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительственный законопроект по Brexit прошел через британский парламент. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось найти компромисс с депутатами из Консервативной партии, которую она представляет. Таким образом, в четверг, 21 июня, Палата лордов приняла поправку к законопроекту относительно выхода страны из Европейского союза, направленному им из палаты общин.