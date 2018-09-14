В разгар сбора урожая в Украине подорожал лук

Причем, удорожание продукции происходит в условиях сезонных уборочных работ.

Об этом сообщают аналитики Украинской плодоовощной ассоциации.

При этом эксперты подчеркивают, что в результате таких корректировок, цены на лук в Украине уже достигли рекордных показателей за всю историю независимости страны.

В частности, только с начала текущей недели лук высокого качества на украинском рынке подорожал на 15-20%. Уже сегодня производителям удается вести отгрузки по 4,5-6 грн/кг ($0,16-0,21 за кг), тогда как еще неделю назад покупатели отказывались заключать сделки дороже 5 грн/кг ($0,18 за кг).

Нетипичный для периода сбора урожая рост цен эксперты УПОА аргументируют несколькими факторами. Прежде всего, положительный ценовой тренд подогревается информацией о возможном дефиците качественного лука во второй половине сезона-2018/19. Причиной этому послужил тот факт, что из-за неблагоприятных погодных условий в нынешнем году заметно вырос процент некондиционной продукции в общем валовом сборе. Кроме того, предложение качественного лука довольно ограниченно, поскольку такую продукцию фермеры закладывают в хранилища. Кроме того, рост цен провоцирует и активизация закупочной деятельности со стороны перекупщиков, которые приступили к закладке лука на хранение.

Как результат, уже на данный момент качественный лук в Украине стоит в среднем в 1,5 раза дороже, чем в первой половине сентября 2017 года. При этом, фермеры планируют и далее повышать цены, учитывая увеличение спроса.

Как сообщал "УРА-Информ", в течение шести месяцев текущего года экспорт товаров и услуг в Польшу увеличился до 1,7 млрд долларов.