В Кабмине заверяют, что Украина зимой будет в тепле

Почти на 100% готова социальная инфраструктура, начались регламентные работы и запуски по всем котельным.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Вице-премьер отметил, что определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону есть по городу Коцюбинское Киевской области, который не может до сих пор решить свои внутренние вопросы с имеющимися крупными средствами на своих счетах. Также вопрос по городам Смела и Шепетовка.

Как сообщал "УРА-Информ", в Украине начали выдачу энергетических сертификатов зданий с определением класса энергоэффективности.