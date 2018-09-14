В Кабмине в пятницу презентуют проект Госбюджета на следующий год

В пятницу, 14 сентября, состоится заседание Кабинета министров Украины.
На нем будет представлен проект Государственного бюджета на следующий год. Об этом в четверг, сообщила пресс-служба украинского правительства.
Так, по данным пресс-службы, заседание состоится под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Начало заседания в 16 часов.
Во время заседания правительства будет представлен проект закона о государственном бюджете Украины на 2019 год.
Напомним, Кабинет министров Украины планирует заложить в проекте государственного бюджета на 2019 год дефицит на уровне 2,2%.
Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что правительство планируем на следующий год в государственном бюджете уменьшение предельного дефицита. Это та рамка, которую мы должны сегодня удерживать, - сказал отметил глава правительства, добавив, что Стратегия управления государственным долгом предусматривает к 2020 году уменьшения государственного долга по отношению к ВВП не менее 50%.