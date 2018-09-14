11:59 14.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина снабжает европейские страны мясной продукцией

Украина является основным экспортером мяса птицы в европейские страны. Кроме 80 постоянных стран-покупателей, в этом году было открыто четыре новых рынка - Албания, Гана, Гонконг и Марокко.

Украина снабжает европейские страны мясной продукцией

По информации Минагрополитики, на сегодня Украина занимает седьмое место по экспорту мяса бройлеров в рейтинге стран-экспортеров такой продукции.

При этом, мировыми импортерами этой продукции являются Япония, Мексика, ЕС, Ирак, Южная Африка, Саудовская Аравия, Куба, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Ангола.

Согласно прогнозам мировых кампаний, спрос на такую продукцию ежегодно растет. В свою очередь ДФС с начала 2018 года экспортировало 184,6 тыс. тонн мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина увеличила экспорт электроэнергии почти на четверть. По данным Государственной фискальной службы в январе-августе 2018 экспорт увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 21,1% - до 213,4 миллиона долларов.


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