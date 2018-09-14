Турция резко повысила ключевую ставку

Таким образом, ставка подняла с 17,75% до 24% годовых. Как сообщает Reuters, Центральный банк поднимает ставку уже в третий раз с начала года.

Вместе с тем перед заседанием ЦБ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ставку в 17,75% слишком высокой и призвал снизить ее.

Напомним, с начала 2018 года турецкая лира потеряла более 40% стоимости в паре с долларом, в результате чего инфляция в Турции составила 18% - максимум почти за 15 лет.

Как сообщал УРА-Информ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал гражданам страны проводить операций с недвижимостью исключительно в турецкой лире. Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, 13 сентября. Как сообщает AFP, согласно указу президента, все расчеты по продаже и аренде недвижимости будут переведены в национальную валюту в течение следующих 30 дней. Такое решение приняли в рамках правительственной политики защиты от девальвации турецкой лиры.