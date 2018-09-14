13:17 14.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Суд Лондона поддержал апелляцию Украины в споре с РФ по "долгу Януковича"

Апелляционный суд Англии в пятницу, 14 сентября, поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому "долгу Януковича" на три миллиарда долларов.

Суд Лондона поддержал апелляцию Украины в споре с РФ по

Как сообщило агентство Bloomberg, лондонский суд решил, что суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны. Таким образом, теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу Российской Федерации.

В свою очередь бывший министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил информацию и отметил, что Украина в суде выиграла. Решение в нашу пользу в отношении не возврата так называемого "долга Януковича". Это сила нашей команды, наших юристов, - сказал Данилюк журналистам в кулуарах 15-го форума YES, добавив, что это позитив, это позволит нам снять риски для инвестиций и облегчит выход на внешние рынки, - подытожил бывший министр финансов.

Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния.

Тогда, как сообщал УРА-Информ, Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму 3,075 миллиардов долларов в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.


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