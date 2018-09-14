Суд Лондона поддержал апелляцию Украины в споре с РФ по "долгу Януковича"

Апелляционный суд Англии в пятницу, 14 сентября, поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому "долгу Януковича" на три миллиарда долларов.
Как сообщило агентство Bloomberg, лондонский суд решил, что суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны. Таким образом, теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу Российской Федерации.
В свою очередь бывший министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил информацию и отметил, что Украина в суде выиграла. Решение в нашу пользу в отношении не возврата так называемого "долга Януковича". Это сила нашей команды, наших юристов, - сказал Данилюк журналистам в кулуарах 15-го форума YES, добавив, что это позитив, это позволит нам снять риски для инвестиций и облегчит выход на внешние рынки, - подытожил бывший министр финансов.
Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния.
Тогда, как сообщал УРА-Информ, Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму 3,075 миллиардов долларов в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.