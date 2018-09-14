Смолий надеется, что Украина получит решение о продолжении сотрудничества с МВФ по итогам визита миссии

Они дают возможность получения очередного финансирования. Такое мнение, в пятницу, 14 сентября, высказал журналистам в кулуарах 15-го форума Ялтинской конференции глава Центробанка.

По его словам, переговоры с МВФ продолжаются. Миссия завершает свою работу на следующей неделе, и по их итогам ожидается положительное решение о продолжении сотрудничества.

Вместе с тем, отвечая на вопросах об аспектах этого сотрудничества, Смолий подчеркнул, что продолжение Фондом финансовой поддержки Украины остается важным его элементом.

Пополнение золотовалютных резервов является залогом макрофинансовой стабильности, – подчеркнул глава Нацбанка.

Напомним, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом начала работу в Киеве 6 сентября и планирует работать по 19 сентября.

Как сообщал УРА-Информ, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,24 миллиардов долларов с первым траншем в пять миллиардов долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на 1,7 миллиардов долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.