11:17 14.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко заверил, что госдолг Украины сократился до 63%

На сегодняшний день соотношение прямого государственного долга Украины к валовому внутреннему продукту сокращаются.

Порошенко заверил, что госдолг Украины сократился до 63%

По итогам первого полугодия долг сократилось до 63%. Об этом в пятницу, 14 сентября, выступая на 15-м форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, соотношение суверенного долга к ВВП в 2016 году было больше 82%, а на середину этого года 63%. Несмотря на войну Украине удалось сократить дефицит госбюджета, а ВВП страны во втором квартале 2018 года вырос на 3,6%, а капитальные инвестиции за первое полугодие выросли на 26,5%, - заявил глава государства, добавив что

банковская система стала стабильной и эффективно функционирующей.

Напомним, Кабинет министров Украины в конце августа пересмотрел среднесрочную стратегию управления государственным долгом, установив более жесткие цели по сокращению прямого государственного госдолга по отношению к ВВП, в частности, о снижении его до 60% ВВП к концу текущего долга вместо ранее намеченной планки в 62% ВВП.

Как сообщал УРА-Информ, по данным Минфина госдолг Украины за 2017 года вырос на 11,1% - до 1833,7 миллиардов гривен, или 65,3 миллиардов долларов, в том числе внешний – до 38,5 миллиардов долларов, однако по отношению к ВВП он снизился с 69,2% до 61,5%, а с учетом гарантированного государством долга - с 80,9% ВВП до 71,8% ВВП.


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