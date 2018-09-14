Наличный доллар в пятницу поднялся до 28,25 гривен

Наличный евро сегодня превысил 33 гривны. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,25 гривен, а евро можно купить по 33,13 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,15, продажи 28,14 - 28,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,0281, продажи - 28,2584 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,30 - 32,80, продажи 32,75 - 33,88 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,5567, продажи - 33,1377 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,060, продажи - 4,000 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,752, продажи 4,169 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 13 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем поднялся на копейку. Наличный евро набрал восемь копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,19 гривен, а евро можно было купить по 32,84 гривен.