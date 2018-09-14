08:15 14.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100203601:Polishuk

"Газпром" уже должен "Нафтогазу" 104 миллионов долларов процентов

На задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" начислены проценты.

На сегодняшний день сумма долга по процентам уже составляет 104 миллионов долларов. Об этом в четверг вечером, 13 сентября, сообщила журналистам начальник департамента коммуникаций "Нафтогаза Украины" Алена Осмоловская.

По ее словам, на задолженность "Газпрома" начисляются проценты, примерно 0,5 миллионов долларов в день.

Вместе с тем вчера Апелляционный суд округа Свеа, Швеция, отменил свое предыдущее решение о приостановке исполнительных действий в отношении решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпром".

По информации НАК, суд кратко обосновал свое решение, отметив, что причин, из-за которых было принятие решения о приостановлении исполнительных действий, более не существует. Предварительные решения о приостановлении, соответственно, отменяются.

При этом в своем решении суд отметил, что оно не подлежит обжалованию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 4 сентября " Газпром" был должен Украине 100 миллионов долларов процентов за неисполнение решения Стокгольмского арбитража.


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко провел встерчу с Волкером Манафорт согласился признать свою вину В Массачусетсе из-за утечки газа произошли 70 взрывов, есть пострадавшие Под Харьковом полиция задержала рэкетиров, один был убит - ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив