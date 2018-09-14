"Газпром" уже должен "Нафтогазу" 104 миллионов долларов процентов

На сегодняшний день сумма долга по процентам уже составляет 104 миллионов долларов. Об этом в четверг вечером, 13 сентября, сообщила журналистам начальник департамента коммуникаций "Нафтогаза Украины" Алена Осмоловская.

По ее словам, на задолженность "Газпрома" начисляются проценты, примерно 0,5 миллионов долларов в день.

Вместе с тем вчера Апелляционный суд округа Свеа, Швеция, отменил свое предыдущее решение о приостановке исполнительных действий в отношении решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпром".

По информации НАК, суд кратко обосновал свое решение, отметив, что причин, из-за которых было принятие решения о приостановлении исполнительных действий, более не существует. Предварительные решения о приостановлении, соответственно, отменяются.

При этом в своем решении суд отметил, что оно не подлежит обжалованию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 4 сентября " Газпром" был должен Украине 100 миллионов долларов процентов за неисполнение решения Стокгольмского арбитража.