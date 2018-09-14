10:59 14.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Евросоюз предоставит Украине еще миллиард евро макропомощи, - Порошенко

В Киеве в пятницу, 14 сентября, открылась конференция Ялтинской европейской стратегии.

Евросоюз предоставит Украине еще миллиард евро макропомощи, - Порошенко

Ее официально открыл президент Украины Петр Порошенко. При этом выступая с трибуны перед гостями, глава государства заверил, что украинская сторона и Евросоюз подпишут документ, который позвонит Украине получить дополнительно миллиард евро.

По словам Порошенко, сегодня в рамках YES состоится подписание документа о предоставлении Украине от Европейского союза макрофинансовой помощи.

Об этой сумме стороны договорились во время прошлого саммита Восточного партнерства, - напомнил глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, еврокомиссар по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис сегодня прибудет в Украину для подписания программы макрофинансовой помощи на миллиард евро.

Домбровскис встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, исполняющей обязанности министра финансов Украины Оксаной Маркаровой.


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