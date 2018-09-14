Эрдоган запретил гражданам Турции покупать недвижимость за доллары

Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, 13 сентября. Как сообщает AFP, согласно указу президента, все расчеты по продаже и аренде недвижимости будут переведены в национальную валюту в течение следующих 30 дней.

Такое решение приняли в рамках правительственной политики защиты от девальвации турецкой лиры.

Напомним, Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара в международной торговле.

Как сообщал УРА-Информ, представитель турецкого президента Ибрагим Калин заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа хочет применить пошлины и санкции, чтобы начать глобальную экономическую войну.