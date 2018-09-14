Дефолта в Украине не будет, - Порошенко

Также президент подметил, что в данное время Украина сохраняет свои позиции на рынках развивающихся стран.

При этом государственный долг Украины с начала 2007 по 2010 год увеличился на 26 млрд долларов, а до 2014 еще почти на 20 млрд долларов.

Порошенко предположил, если бы в те годы украинская власть не наращивала долг, то Украина сейчас могла бы отказаться от внешних заимствований.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", государственный долг Украины за июль сократился на 0,7 %, или на 0,59 млрд долларов, до 75,71 млрд долларов. Отметим, что в национальной валюте госдолг возрос на 1,38%, или на 27,64 млрд грн – до 2,026 трлн грн.