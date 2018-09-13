22:32 13.09.2018 | Экономика | Новости
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За последние 18 лет цены на продукты выросли в два раза - ООН

За последние 18 лет мировые цены на продовольствие выросли почти в два раза.

За последние 18 лет цены на продукты выросли в два раза - ООН

При этом больше всего подорожали мясо, молочные и растительные продукты. Такие данные в четверг, 13 сентября, озвучили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации объединенных наций.

По данным экспертов, в среднем индекс продовольственных цен вырос с 91,1 (2000 год) до 174,6 (2017 года). По состоянию на август 2018 года индекс немного снизился – до 167,6.

Если говорить о самом высоком индексе продовольственных цен за весь указанный период, то зафиксирован он был в 2011 году на уровне 229,9.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе 2018 года в Украине потребительские цены не изменились в сравнении с предыдущим месяцем. В то же время с начала года они выросли на 3,6%.


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