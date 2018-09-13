Вклады украинцев в банках сокращаются - НБУ

На сегодняшний день депозитные вклады составляют 494,49 миллиардов гривен. Такие данные в четверг, 13 сентября, опубликовал на своей официальном сайте Национальный банк Украины.

По информации регулятора, депозиты граждан уменьшились на 1,3%, до 251,74 миллиардов гривен, тогда как бизнеса - на 6,8%, до 242,75 миллиардов гривен. С начала года гривневые депозиты в украинских банках увеличились всего на 0,8%, а валютные - на 1,4%.

В НБУ пояснили, что рост был обеспечен за счет вкладов граждан, которые в гривне увеличились на 7,1%, а в валюте - на 3,8%. Корпоративный сектор сократил депозиты как в гривне - на 5%, так и в валюте - на 1,1%.

Такое резкое снижение гривневых средств бизнеса на счетах в банках произошло в связи с уплатой квартальных налоговых и других платежей в бюджет, - пояснили в Центробанке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, задолженность украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 сентября 2018 года составил 60,303 миллиарда гривен. Такие показатели на 2,9% выше за август месяц. Согласно информации на сайте регулятора, с начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 12,2%.