В Кабмине завтра презентуют проект Госбюджета на следующий год

На нем будет представлен проект Государственного бюджета на следующий год. Об этом в четверг, сообщила пресс-служба украинского правительства.

Так, по данным пресс-службы, заседание состоится под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Начало заседания в 16 часов.

Во время заседания правительства будет представлен проект закона о государственном бюджете Украины на 2019 год.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует заложить в проекте государственного бюджета на 2019 год дефицит на уровне 2,2%.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что правительство планируем на следующий год в государственном бюджете уменьшение предельного дефицита. Это та рамка, которую мы должны сегодня удерживать, - сказал отметил глава правительства, добавив, что Стратегия управления государственным долгом предусматривает к 2020 году уменьшения государственного долга по отношению к ВВП не менее 50%.