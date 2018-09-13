Украинские банки начали передавать ГФС данные о счетах предпринимателей

Механизм взаимодействия с финансовым ведомством и банковских учреждений в части обмена информацией заработал. Уже есть данные от банков. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил исполняющий обязанность заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов.

При этом он напомнил, что Фискальная служба еще летом направила банкам требование предоставить информацию по всем физических лицам, которые имеют открытые счета.

Такое решение, по его словам, было принято из-за того, что значительная часть физлиц скрывает свои доходы, используя для этого счета, открытые по требованию физических лиц.

В частности, рассказал замглавы ГФС, из почти двух миллионов самозанятых лиц банковские счета, открытые для осуществления предпринимательской деятельности, имеют лишь 964 тысячи физических лиц.

Таким образом, подчеркнул чиновник, речь идет об умышленном занижении оборотов бизнеса и уклонении от налогов. По предварительным оценкам речь идет о миллиардах гривен, - отметил Бамбизов, добавив, что ведомство уже начало обрабатывать первую информацию и предварительный анализ уже показывает, что только треть из них открыта как счета для ведения предпринимательской деятельности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, физические лица-предприниматели и самозанятые лица имеют право на получение за счет соцстраха материального обеспечения, страховых выплат и социальных услуг.