21:14 13.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина не выполнила 15 обязательствах перед МВФ, - Рева

На сегодняшний день существует примерно 15 невыполненных обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

Украина не выполнила 15 обязательствах перед МВФ, - Рева

Миссия МВФ выносит на повестку дня эти невыполненные обязательства. Об этом в четверг, 15 сентября, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, вся история сотрудничества с Фондом является историей невыполненных обещаний. Вопрос урегулирования цены на газ обсуждается с 2008 года.

Именно тогда впервые в меморандуме с МВФ было прописано обязательство украинского правительства выровнять внутренние цены на газ с ценами импортируемого газа. Под эти планы были получены большие средства, всего - десять миллиардов долларов, но этот "маяк" тогда выполнен не был, - рассказал министр, добавив, что Кабмин ведет переговоры с МВФ, чтобы установить "справедливую для людей" цену на газ.

Правительство делает все для того, чтобы это повышение было минимальным, учитывая ситуацию с доходами населения, и возможности бюджета компенсировать рост цены на газ для граждан, которые нуждаются в государственной поддержке, и некоторые другие параметры, - пояснил Рева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рева заявил, что миссия Международного валютного фонда, которая работает в Украине до 19 сентября, считает, что пенсионная реформа дает ожидаемые результаты.


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