Украина нарастила экспорт в Португалию

Как утверждает чиновник, в прошлом году Украина экспортировала в Португалию на более чем 270,3 млн долларов или на почти 16% больше продукции, чем в 2016 году.

Так, по подсчетам экспертов за прошлый год объем торговли товарами и услугами с Португалией составил 339,4 млн долларов и вырос по сравнению с 2016 годом более чем на 20%.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Украина увеличила экспорт электроэнергии почти на четверть. По данным Государственной фискальной службы в январе-августе 2018 экспорт увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 21,1% - до 213,4 миллиона долларов.