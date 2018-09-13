12:55 13.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина нарастила экспорт в Португалию

Украина увеличила экспорт в Португалию, за 2017 год поставки между странами выросли на 16%. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив в соцсети Facebook.

Украина нарастила экспорт в Португалию

Как утверждает чиновник, в прошлом году Украина экспортировала в Португалию на более чем 270,3 млн долларов или на почти 16% больше продукции, чем в 2016 году.

Так, по подсчетам экспертов за прошлый год объем торговли товарами и услугами с Португалией составил 339,4 млн долларов и вырос по сравнению с 2016 годом более чем на 20%.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Украина увеличила экспорт электроэнергии почти на четверть. По данным Государственной фискальной службы в январе-августе 2018 экспорт увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 21,1% - до 213,4 миллиона долларов.


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