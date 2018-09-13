02:00 13.09.2018 | Экономика | Новости
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США изменит правила экспорта боевых беспилотников

Заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон намерен изменить контроль за ракетными технологиями и экспорт беспилотников.

США изменит правила экспорта боевых беспилотников

Как сообщает ресурс Defense News, такое предложение рассмотрят в ноябре.

Отметим, что США еще в прошлом году предложили, чтобы беспилотники со скоростью до 650 км в час перешли в другую категорию, что позволяло бы их продажу на индивидуальной основе в зависимости от обстоятельств. Это позволит Вашингтону увеличить продажи таких систем как MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk.

По такому желанию Вашингтона изменить правила РКРТ стоит необходимость конкурировать с КНР, активно захватывает рынки боевых и разведочных беспилотников в третьих странах.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Китай значительно увеличит объем товаров и услуг, которые он будет готов покупать у США. Так, в ходе встречи китайских представителей в стенах Белого дома с Дональдом Трампом, было решено начать процесс взаимного прекращение торгово-экономического противостояния в регионе АТР.


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