22:15 13.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100203587:Polishuk

Соглашение с "Киевтеплоэнерго" будет подписано после перевода долгов, - Коболев

"Нафтогаз Украины" подпишет соглашение с "Киевтеплоэнерго" после того, как долги "Киевэнерго" будут переведены новой компании.

Соглашение с

Об этом в четверг, 13 сентября, журналистам сообщил глава правления НАК Андрей Коболев. По его словам, недавно Киеврада поддержала эту позицию, что долги, согласно закону Украины, должны быть переданы или переведены на новую компанию.

Как только будет завершен процесс перевода этих обязательств, которые требуются законом, "Нафтогаз" будет готов подписывать это соглашение.

Мы ждем перевода и я приветствую тот шаг, который сделала Киеврада, - заявил Коболев, добавив, что он заинтересован, чтобы эта проблема была решена в ближайшее время.

Напомним, задолженность "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" составляет около 3,3 миллиардов гривен, из них 729 миллионов гривен - задолженность государства по субвенции и 2,6 миллиардов гривен - задолженность потребителей перед "Киевэнерго".

Как сообщал УРА-Информ, 11 сентября Киеврада согласовала принятие долгов "Киевэнерго" перед "Нафтогаз Украины".


Поделиться
Читайте также:
 
Следующий раунд трехсторонних газовых переговоров запланирован на 26 сентября Украина не выполнила 15 обязательствах перед МВФ, - Рева В Греции на пляже рухнула скала, есть пострадавшие - ФОТО "Газпром" не явился на трехсторонние переговоры в Брюсселе, - Коболев
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив