Соглашение с "Киевтеплоэнерго" будет подписано после перевода долгов, - Коболев

Об этом в четверг, 13 сентября, журналистам сообщил глава правления НАК Андрей Коболев. По его словам, недавно Киеврада поддержала эту позицию, что долги, согласно закону Украины, должны быть переданы или переведены на новую компанию.

Как только будет завершен процесс перевода этих обязательств, которые требуются законом, "Нафтогаз" будет готов подписывать это соглашение.

Мы ждем перевода и я приветствую тот шаг, который сделала Киеврада, - заявил Коболев, добавив, что он заинтересован, чтобы эта проблема была решена в ближайшее время.

Напомним, задолженность "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" составляет около 3,3 миллиардов гривен, из них 729 миллионов гривен - задолженность государства по субвенции и 2,6 миллиардов гривен - задолженность потребителей перед "Киевэнерго".

Как сообщал УРА-Информ, 11 сентября Киеврада согласовала принятие долгов "Киевэнерго" перед "Нафтогаз Украины".