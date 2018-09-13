Президент Украины задекларировал еще 1,4 миллиона дохода от вкладов в банке

Об этом свидетельствуют внесенные им данные в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Согласно недавно полученным сведениям, лидер страны обьявил существенные изменения в имущественном состоянии на 1 359 658: 620 238 гривен, 330 793 гривны, 194 584 гривны, 116 751 гривну и 97 292 гривны процентного дохода в МИБ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко за четыре года войны на востоке страны потратил на благотворительность 800 млн гривен. Согласно официальной декларации украинского гаранта, на различные социальные, культурные, медицинские программы и поддержку армии было потрачено 90 процентов всех доходов Порошенко.