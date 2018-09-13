13:56 13.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство выделило миллионную сумму для содержания воинской части

Кабинет министров выделил Главному управлению разведки Министерства обороны около 25,6 миллиона гривен для содержания военной части А2571 в Одесской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Правительство выделило миллионную сумму для содержания воинской части

Как известно, такое решение правительство принято на заседании правительства в среду, 12 сентября.

Данное финансирование будет направлено на усовершенствование командования Сухопутных сил и на подготовку войск и деятельности Вооруженных сил.

Кроме того, деньги пойдут для военной части А2571, которую предполагается передать из подчинения Сухопутных войск в подчинение разведки Минобороны.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве городские власти намерены поменять систем финансирования детских садиков. Сообщается, что на заседании комиссии Киевсовета по вопросам образования, науки, молодежи и спорта инициативу поддержало большинство депутатов горсовета.


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