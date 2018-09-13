НБУ надеется, что парламент в ближайшее время примет закон о защите прав потребителей

Об этом в четверг, 13 сентября, заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб. По его словам, накануне вечером состоялась координационная встреча с международными донорами и партнерами НБУ, которые предоставляют техническую и экспертную помощь.

В текущем году Нацбанк впервые презентовал стратегию, в которой определены ключевые цели регулятора. Это, в частности, обеспечение эффективной, прозрачной и стабильной работы финансовой системы, достижение инфляционных целей, восстановление кредитования, свободное движение капитала и финансовая инклюзия, - пояснил Сологуб, добавив, что Нацбанк надеемся на скорейшее приняти во втором чтении законопроекта "О защите прав потребителей финансовых услуг".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле президент Украины Петр Прошенко подписал закон о валюте, относительно установления режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами.

Как пояснили в НБУ, закон о валюте вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления в силу.