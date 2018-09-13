12:17 13.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100203540:Polishuk

НБУ надеется, что парламент в ближайшее время примет закон о защите прав потребителей

Национальный банк Украины выразил надежду, что Верховная рада Украины в ближайшее время примет законопроекта о защите прав потребителей финансовых услуг.

НБУ надеется, что парламент в ближайшее время примет закон о защите прав потребителей

Об этом в четверг, 13 сентября, заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб. По его словам, накануне вечером состоялась координационная встреча с международными донорами и партнерами НБУ, которые предоставляют техническую и экспертную помощь.

В текущем году Нацбанк впервые презентовал стратегию, в которой определены ключевые цели регулятора. Это, в частности, обеспечение эффективной, прозрачной и стабильной работы финансовой системы, достижение инфляционных целей, восстановление кредитования, свободное движение капитала и финансовая инклюзия, - пояснил Сологуб, добавив, что Нацбанк надеемся на скорейшее приняти во втором чтении законопроекта "О защите прав потребителей финансовых услуг".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле президент Украины Петр Прошенко подписал закон о валюте, относительно установления режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами.

Как пояснили в НБУ, закон о валюте вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления в силу.


Поделиться
Читайте также:
 
Jay-Z признан самым высокооплачиваемым рэпером Еврокомиссия просит отменить пограничный контроль внутри ЕС Наличный доллар в четверг практически не изменился Свитолина начала сотрудничество с новым тренером
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив