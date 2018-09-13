НАБУ объявило Омеляну подозрение

Следователи Бюро заподозрили министра в незаконном обогащении и сокрытии доходов. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ, по данным следствия, Омелян, который с 2000 года работает на государственной службе, за последние восемнадцать лет получил 2,17 миллионов гривен официального дохода, тогда как его расходы только в период с 2008 года по 2015 года составили не менее 3,45 миллионов гривен.

НАБУ также установило, что Омелян уже будучи на должности заместителя министра инфраструктуры в 2015 году приобрел активы, стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска и наличные в сумме 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Общая стоимость этих активов тогда составила 4,23 миллиона гривен, - пояснили в Бюро, добавив, что министр задекларировал недостоверные данные, в частности в 2015 году скрыл активы, а также расходы на три миллиона гривен, а в 2016 году - более восьми миллионов гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании Омеляну меры пресечения.

Напомним, в апреле НАБУ получило доступ к счетам Омеляна по делу о незаконном обогащении.

Как сообщал УРА-Информ, у него были проведены обыски. При этом в Национальном антикоррупционном бюро разъяснили, что детективы НАБУ проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированном в мае 2017 года. По факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных одним из членов Кабинета Министров Украины.