20:32 13.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Газпром" не явился на трехсторонние переговоры в Брюсселе, - Коболев

Российский монополист "Газпром" не явился на трехсторонние переговоры, которые прошли В Брюсселе на экспертном уровне по транзиту газа территорией Украины.

Вчера состоялись консультации между представителями Российской Федерации, Европейской комиссии. Увы, по какой-то причине представители "Газпрома" не приехали на эти консультации.

Об этом в четверг, 13 сентября, во время круглого стола, посвященном энергетической безопасности Украины, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, все остальные присутствовали, на встрече, в частности, был представлен отчет.

Из этого отчета красной линией хорошо видно, как россияне и в том числе представители Европейской комиссии активно используют против украинской позиции инструмент или аргумент того, что мы до сих пор не закончили свою домашнюю работу, - рассказал Коболев, добавив, что Украину упрекают в до сих пор не проведенном анбандлинге.

Коболев также отметил, что представителям Еврокомиссии была донесена позиция Украины, что до завершения контракта с "Газпромом" анбандлинг провести невозможно.

Напомним, трехсторонние переговоры на экспертном уровне при участии НАК " Нафтогаз Украины" должны были состояться 12-13 сентября.

Как сообщал УРА-Информ, по итогам переговоров в Берлине в середине июля была достигнута договоренность, что группа экспертов высокого уровня встретится в середине сентября для обсуждения вопроса транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года.


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