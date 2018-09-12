В Украине вырос уровень бедности

Как сообщает Счетная палата в среду, 12 сентября, уровень поднялся до 27%. В ведомстве отметили, что в прошлом году, в соответствии с показателями оценки бедности по абсолютному критерию и показателями, характеризующими доходы населения, в целом произошли положительные сдвиги в ситуации с бедностью в Украине. Однако показатели бедности по относительным критериям демонстрируют тенденции к росту.

Как пояснил член Счетной палаты Василий Невидомый, в Стратегии преодоления бедности к 2020 году расширено понимание бедности до не монетарных аспектов и социального отчуждения.

Классический подход - монетарный, когда черту бедности проводят в деньгах. Если у человека нет таких текущих доходов, он бедный. Новые подходы, которые Европа давно применяет, не монетарные. Все измеряется не деньгами, а определенным набором благ. Страны ЕС определили девять позиций благ. Если из них отсутствуют три - это люди депривированные. Если четыре - это крайняя депривация. Для сравнения уровень материальной депривации для 28 стран ЕС по итогам 2016 составил 16%, а глубокой материальной депривации - 8%. В Украине эти показатели в 2017 году составляли 42% и 27% соответственно, - рассказал Невидомый.

В Украине население больше всего страдает от невозможности позволить себе неожиданные необходимые расходы за счет собственных ресурсов. Значение этого показателя в Украине было в 1,6 раза выше. По другим признакам депривация населения в Украине была в 2017 году в два-семь раз больше, чем в странах ЕС.

Больше всего страдали от экономического напряжения многодетные семьи, пенсионеры и сельское население.

Анализ Счетной палаты показал, что в 2017 году 9% населения страдало от всех трех форм бедности - по относительному критерию по расходам, по доходам ниже фактического прожиточного минимума и признаками депривации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Всемирном банке заявили, что бедных в Украине больше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения страны, то сегодня - 25%.