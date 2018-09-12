20:55 12.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В МВФ считают, что пенсионная реформа дает ожидаемые результаты, - Рева

Миссия Международного валютного фонда которая работает в Украине, считает, что пенсионная реформа дает ожидаемые результаты.

В МВФ считают, что пенсионная реформа дает ожидаемые результаты, - Рева

Об этом в среду, 12 сентябпря, после встречи с делегацией миссии МВФ во главе с председателем Рон ван Роденом, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Как сказано на сайте министерства, Рева сегодня провел встречу с делегацией миссии. Во время встречи обсуждался ход пенсионной реформы в Украине.

Когда только был принят закон о пенсионном обеспечении, у нас были некоторые опасения, относительно достаточности стимулов для людей, которые побудили бы их и дольше работать, но сейчас мы видим, что вы вышли на правильный путь, - цитирует Минсоцполитики ван Родена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в минувшую пятницу премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что результаты переговоров с Международным валютным фондом будут объявлены через две недели.

Одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша является повышение цена на газ.


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