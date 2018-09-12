08:34 12.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Госбюджет-2019 заложена инфляция в 7,4 процентов

В проекте Государственного бюджета Украины на 2019 год правительство заложило показатель инфляции на уровне 7,4%.

В Госбюджет-2019 заложена инфляция в 7,4 процентов

Об этом во время форума "Полная мобилизация: общий план действий" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам премьера, для Украины очень важно удерживать инфляцию ниже двузначной цифры, то есть ниже 10%.

В следующем году правительство намерено заложить процент инфляции на уровне - 7,4%, а также уменьшение граничного дефицита бюджета с 2,4 до 2,2% валового внутреннего продукта. По мнению Гройсмана, именно такую марку должна удерживать Украина.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национального банка Украины опубликовал данные в инфляционном отчете за апрель 2018 года. По данным регулятора в мае 2018 года потребительская инфляция существенно замедлилась - до 11,7% в годовом измерении.


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