В августе цены производителей выросли на 1,3% - Госстат

Тогда как в июле рост составил 1,6%, в июне - 1,1%, в мае - 0,8% после нулевого роста в апреле, в марте выросли - 0,3%, 1,2% - в феврале и 4,4% - в январе. Такие данные в среду, 12 сентября, на своем официальном сайте опубликовала Государственная служба статистики.

В годовом выражении, по данным ведомства, по итогам августа текущего года рост цен производителей ускорился до 19,3%, по итогам июля до 18,1%, 18,4% - по итогам июня, 16,5% - по итогам мая с 14,1% по итогам апреля, 15,9% - по итогам марта, при увеличении цен на 19,6% - по итогам февраля и 22% - по итогам января.

Вместе с тем в Госстате причиной роста назвали удорожание кокса и продуктов нефтепереработки на 7,7%, каменного угля, цена которого за месяц увеличилась на 2,6%, мяса и мясных продуктов на 2,5%, автотранспортных средств на 2,1% и энергии - на 2%.

Госстат также уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в августе повысились на 1,3%, при поставках за пределы Украины - на 1,4%. В годовом измерении рост составил соответственно 21,1% и 12,7%.

С начала этого года цены производителей в Украине повысились на 11,1%, в том числе в пределах Украины - на 13,2%, за ее пределы - на 2,6%.

В статистическом ведомстве напоминаю, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Напомним, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.

Как сообщал УРА-Информ, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году. За пять месяцев этого года она составила 4,4%, при этом в мае зафиксирована нулевая инфляция, а в годовом измерении по итогам мая - 11,7%.