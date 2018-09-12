В августе денежная масса и база Украины возросли на 0,3%

По состоянию на 1 сентября рост составил 0,3% - до одного триллиона 233,23 миллиардов гривен. Такие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы в среду, 12 сентября, на сайте Национального банка Украины.

Согласно им, объем наличных в обращении вне банков в августе сократился на 0,6% - до 344,17 миллиардов гривен, тогда как остаток по депозитам увеличился на 0,9% - до 888,66 миллиардов гривен.

В целом с начала 2018 года объем денежной массы вырос на 2%, базы - на 5,7%, тогда как объем наличных вне банков - на 3,5%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов Украины приняло решение, вслед за повышением Национальным банком учетной ставки, повысить с 18% до 18,5% ставку размещения гривневых облигаций внутреннего государственного займа. Как сказано в сообщении министерства, опубликованном в среду, 12 сентября, на сайте ведомства, покупатели готовы были приобрести трехмесячные облигации на 1,8 миллиардов гривен по номиналу по ставкам до 20,75% годовых, однако Минфин ограничился привлечением лишь 110,46 миллионов гривен под 18,5%, отклонив шесть из 14 заявок.