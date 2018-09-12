09:55 12.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныця" намерена разместить еврооблигации до 2019 года

Компания "Укрзализныця" имеет в планах разместить облигаций на международных рынках к концу 2018 года. Об этом во время брифинга заявил исполняющий обязанности Евгений Кравцов.

Отмечается, что такие меры помогут улучшить процентные ставки и продлят срок кредитного портфеля ведомства. В каком именно объеме планируются еврооблигации, пока не уточняется.

Кравцов утверждает, что размещение облигаций на международных рынках планируется до конца текущего года. Однако, в данное время решение о размещении компанией внутренних облигаций пока заморожено вследствие роста ставок по кредитам.

В то же время он заверил, что как только на украинском рынке появится спрос на внутренние облигации "Укрзализныци", компания будет готова осуществить соответствующий выпуск.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Укрзализныця" с сентября этого года даст возможность украинцам путешествовать на поезде в четыре столицы. Так, новым поездом с начала осени можно ездить из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.


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