Украина начинает энергосертификацию зданий, - Зубко

Они будут выданы по результатам энергоаудита. Об этом в среду, 12 сентября, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, которая цитирует слова министра регионального развития Геннадий Зубко.

По его данным, сертификат, это необходимый инструмент для работы ОСМД и Фонда энергоэффективности. Он позволяет оценить энергоэффективность сооружения и эффект от внедренных мероприятий, а также содержит рекомендации о следующих шагах.

Начиная с сегодняшнего дня мы запускаем рынок энергоаудиторов. Уже подписан меморандум с 21 вузом по созданию комиссий по аттестации энергоаудиторов. Второе, важное для нас направление - запустить совместно с МОН специальность "энергоаудитор" в высших учебных заведениях. Также уже есть договоренность с GIZ о проведении дополнительных тренингов для сертифицированных энергоаудиторов не только в Украине, но и за ее пределами, - пояснил Зубко, добавив, что министерство ожидает принятия законопроекта "Об энергетической эффективности", который позволит создать инструменты и регуляцию для более эффективного потребления энергии не только в частном секторе, но и в промышленности, в сократить энергопотребление в транспортной и энергетической отраслях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительственные инициативы по пресечению контрабанды и финансовых схем при экспорте-импорте товаров позволили на сегодняшний день увеличить объем ежедневных платежей. По состоянию на среду, 12 сентября, средства, поступающие по линии таможни Государственной фискальной службы, выросли до 1,5 миллиардов гривен. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.