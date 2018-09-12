Украина арестовала акции российских банков

Согласно документу, это решение принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 марта о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество. Об этом сообщает interfax.com.ua.

Согласно материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы.

Как сообщал "УРА-Информ", министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик рассказал, что Кабинет Министров рассмотрит проект государственного бюджета на 2019 на заседании 14 сентября.