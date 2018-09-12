Наличный доллар в среду опустился еще на семь копеек

Наличный евро подешевел на 15 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,18 гривен, а евро можно и по32,76 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,10, продажи 28,08 - 28,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,9319, продажи - 28,1897 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00 - 32,55, продажи 32,55 - 33,47 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,2280, продажи - 32,7634 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,720 - 4,000, продажи - 4,000 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,693, продажи 4,125 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 11 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем потерял десять копеек. Наличный евро подешевел на три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,25 гривен, а евро можно было купить по 32,91 гривен.