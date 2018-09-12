Минфин повысил ставку размещения ОВГЗ до 18,5%

Как сказано в сообщении министерства, опубликованном в среду, 12 сентября, на сайте ведомства, покупатели готовы были приобрести трехмесячные облигации на 1,8 миллиардов гривен по номиналу по ставкам до 20,75% годовых, однако Минфин ограничился привлечением лишь 110,46 миллионов гривен под 18,5%, отклонив шесть из 14 заявок.

Спрос на шестимесячные и 12-месячные бумаги был в пределах 20,5-22,4 миллионов гривенн по ставкам соответственно до 18,7% и 19% годовых, однако Минфин и в этих случаях отказался повышать ставку выше 18,5% годовых, получив еще 24,2 миллионов гривен.

Помимо этого, Минфин отверг заявку на покупку трехлетних бумаг на 17 миллионов гривен под 17,25%, а также сохранил ставку размещения долларовых бумаг на уровне 5,95% годовых, хотя отдельные покупатели просили до 6,2-6,5% годовых.

В результате министерству удалось привлечь еще 10,3 миллионов долларов, отказавшись от спроса примерно в пять миллионов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%. Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ. По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.