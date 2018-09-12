15:28 12.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин рассказал, когда стоит ожидать транша макрофинансовой помощи ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что Украина может получить первый транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза уже в этом году. Об этом министр рассказал во время заседания Кабмина сегодня 12 сентября.

Климкин рассказал, когда стоит ожидать транша макрофинансовой помощи ЕС

Также чиновник напомнил, что на днях днях будет подписан Меморандум программы, предусматривающий условия выделения кредита.

Кроме того, в ближайшие дни в Киев приедет заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис. Известно, что он будет принимать участие в подписании Меморандума о взаимопонимании, в котором будут закреплены условия 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Украина может получить пятый транш кредита Международного валютного фонда уже в сентябре. Сложность состоит в том, чтобы после согласования всех вопросов и принятия решения принять миссию Фонда и показать им выполненные на практике Киевом требования.


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