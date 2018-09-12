Климкин рассказал, когда стоит ожидать транша макрофинансовой помощи ЕС

Также чиновник напомнил, что на днях днях будет подписан Меморандум программы, предусматривающий условия выделения кредита.

Кроме того, в ближайшие дни в Киев приедет заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис. Известно, что он будет принимать участие в подписании Меморандума о взаимопонимании, в котором будут закреплены условия 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина может получить пятый транш кредита Международного валютного фонда уже в сентябре. Сложность состоит в том, чтобы после согласования всех вопросов и принятия решения принять миссию Фонда и показать им выполненные на практике Киевом требования.