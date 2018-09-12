10:55 12.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин в среду рассмотрит принципы деятельности органов финконтроля - ВИДЕО

Кабинет министров Украины в среду, 12 сентября, на заседании планирует одобрить законопроект о принципах деятельности органов государственного финансового контроля.

Кабмин в среду рассмотрит принципы деятельности органов финконтроля - ВИДЕО

Соответствующая повестка дня опубликована на Урядовом портале. Согласно документу, правительство сегодня также утвердить порядок аудита инвестиционных проектов и использования грантов Европейского союза Госаудитом и его территориальными органами. В планах правительства также утвердить порядок конкурсного отбора научных, научно-технических работ, планируемых к выполнению за счет средств госбюджета.

На сегодня запланировано утверждение критериев оценки степени риска от хозяйственной деятельности в сфере землеустройства, а также периодичности планового контроля Госслужбой по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Кроме того, члены правительства рассмотрят реорганизацию территориальных органов Государственной миграционной службы.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Кабинет министров Украины договорился с Международный валютный фонд о цене на газ. Стороны нашли вариант, как избежать дефолта и резкого повышения цены газа для домохозяйств. Как сообщают в среду, 12 сентября, ссылаясь на свои источники Украинские новости, стороны обсуждают вопрос запуска новой программы финансирования stand-by, которая заменит действующую EFF до ее завершения.


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