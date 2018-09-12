09:15 12.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин договорился с МВФ о повышении цены на газ на 24% - СМИ

Кабинет министров Украины договорился с Международный валютный фонд о цене на газ.

Кабмин договорился с МВФ о повышении цены на газ на 24% - СМИ

Стороны нашли вариант, как избежать дефолта и резкого повышения цены газа для домохозяйств. Как сообщают в среду, 12 сентября, ссылаясь на свои источники Украинские новости, стороны обсуждают вопрос запуска новой программы финансирования stand-by, которая заменит действующую EFF до ее завершения.

Замена программы также позволит перезапустить вопрос повышения цены газа и избежать его резкого подорожания. Таким образом, по данным источника, с октября цена газа может вырасти на 23,5%.

При этом программа будет рассчитана на полтора года, а объем кредитных средств по ней составит 4-5 миллиардов долларов.

Вместе с тем согласно действующей EFF цены газа для промышленности и домохозяйств должны были в итоге сравняться. Однако, правительство и МВФ согласовали временную систему поставок газа гражданам по специальным обязательствам, зафиксировав в марте 2017 года условия определения и пересмотра цены постановлением N187. Действие этого документа продлевали несколько раз.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 6 сентября. При этом повышение на 23,5% - это максимальное повышение, на которое готово было пойти правительство Владимира Гройсмана. МВФ соглашался на нижнюю планку в 30%.

Как сообщал УРА-Информ, после решения по газу Украина и МВФ должны подписать новый меморандум финансирования по программе stand-by. Следующий транш, размер которого может быть в пределах 1-1,9 миллиарда долларов, может стать не пятым по действующей программе, а первым по новой.


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