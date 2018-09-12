10:32 12.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман рассказал о первых результатах борьбы с контрабандой

Правительственные инициативы по пресечению контрабанды и финансовых схем при экспорте-импорте товаров позволили на сегодняшний день увеличить объем ежедневных платежей.

Гройсман рассказал о первых результатах борьбы с контрабандой

По состоянию на среду, 12 сентября, средства, поступающие по линии таможни Государственной фискальной службы, выросли до 1,5 миллиардов гривен. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам премьера, одним из ключевых мероприятий в рамках кампании по борьбе с контрабандой является активное использование таможенных сканеров, которые в автоматическом режиме проверяют контейнеры и грузовики, что позволяет давать реальную оценку стоимости товара груза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию действий всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы.


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