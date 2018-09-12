Гройсман рассказал о первых результатах борьбы с контрабандой

Правительственные инициативы по пресечению контрабанды и финансовых схем при экспорте-импорте товаров позволили на сегодняшний день увеличить объем ежедневных платежей.
По состоянию на среду, 12 сентября, средства, поступающие по линии таможни Государственной фискальной службы, выросли до 1,5 миллиардов гривен. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.
По словам премьера, одним из ключевых мероприятий в рамках кампании по борьбе с контрабандой является активное использование таможенных сканеров, которые в автоматическом режиме проверяют контейнеры и грузовики, что позволяет давать реальную оценку стоимости товара груза.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию действий всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы.