Гройсман рассказал о первых результатах борьбы с контрабандой

По состоянию на среду, 12 сентября, средства, поступающие по линии таможни Государственной фискальной службы, выросли до 1,5 миллиардов гривен. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам премьера, одним из ключевых мероприятий в рамках кампании по борьбе с контрабандой является активное использование таможенных сканеров, которые в автоматическом режиме проверяют контейнеры и грузовики, что позволяет давать реальную оценку стоимости товара груза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию действий всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы.