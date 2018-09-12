Газ для населения обязательно подорожает, - Насалик

Это является одним из условий Международного валютного фонда для предоставления стране очередного кредита.

Об этом министр сказал во время общения с журналистами, передает УНИАН.

Как отмечается, при этом он не уточнил окончательную цену на газ для населения, сославшись, что не является участником переговоров.

Напомним, миссия МВФ приехала с визитом в Киев 6 сентября. По итогам визита будет принято решение о выделении транша.

Как сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что Украина может получить первый транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза уже в этом году.