17:14 12.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Газ для населения обязательно подорожает, - Насалик

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подтвердил информацию о том, что в ближайшее время Кабинет министров повысит цену на газ для населения.

Газ для населения обязательно подорожает, - Насалик

Это является одним из условий Международного валютного фонда для предоставления стране очередного кредита.

Об этом министр сказал во время общения с журналистами, передает УНИАН.

Как отмечается, при этом он не уточнил окончательную цену на газ для населения, сославшись, что не является участником переговоров.

Напомним, миссия МВФ приехала с визитом в Киев 6 сентября. По итогам визита будет принято решение о выделении транша.

Как сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что Украина может получить первый транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза уже в этом году.


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