05:00 12.09.2018 | Экономика | Новости
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Евросоюз намерен выделить странам, пострадавшим от стихии 34 миллиона евро

Европейский парламент во вторник, 11 сентября, одобрил решение о выделении из Фонда солидарности ЕС 34 миллионов евро.

Евросоюз намерен выделить странам, пострадавшим от стихии 34 миллиона евро

Эти деньги будут направлены странам, пострадавшим от стихийного бедствия. В список, в частности, вошли Греция, Польша, Литва и Болгария.

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте ЕП, Литва получит 16 918 941 евро для восстановления водной сети и инфраструктуры управления, которые были повреждены после непрерывных осадков в течение всего лета и осени 2017 года, которые привели к наводнению и повредили дренажные системы, плотины и дороги, а также сельскохозяйственные угодья.

Польша получит 12 279 244 евро на возмещение ущерба, нанесенного сильными штормами и сильными осадками в трех регионах, где были уничтожены десятки тысяч гектаров лесов и культур, а также транспортная и энергетическая инфраструктура.

Штормы и наводнения также нанесли серьезные убытки болгарскому региону Бургас, который получит 2 558 225 евро за счет помощи EUSF.

Греция получит 2 535 796 евро на восстановление инфраструктуры острова Кос, поврежденного во время землетрясения в июле 2017 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который заставил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона. В результате пожара погибли 98 человек.


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