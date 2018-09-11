12:13 11.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине появится платная дорога "Киев - Одесса"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ведомство рассматривает возможность запуска проекта платных концессионных дорог по двум направлениям: "Третья Киевская кольцевая автодорога" и автодорога "Киев — Одесса".

В Украине появится платная дорога

Об этом сообщается в электронной системе государственных закупок Prozorro.

Как отметил министр, в украинского правительства появилось много планов по строительству платных трасс в Украине. Что касается трассы направлением "Одесса-Киев", то здесь плату за проезд обещают сделать символической.

Владимир Омелян также рассказал, что правительство рассматривает вариант передачи трасс государственного значения в собственность частным лицам.

На вопрос, почему именно между Киевом и Одессой хотят построить платную автотрассу, министр отметил, что крупный приморский город очень привлекателен для инвесторов, и строительство такой дороги связано с большими перспективами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стоимость одного километра проезда по платным автобанам Украины может составить 20-70 евроцентов, или 6,61-23,15 грн. При этом, стоимость проезда по платным дорогам в Китае - примерно 20 евроцентов, тогда как в Европе - 50-70 евроцентов.


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