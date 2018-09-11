В Украине появится платная дорога "Киев - Одесса"

Об этом сообщается в электронной системе государственных закупок Prozorro.

Как отметил министр, в украинского правительства появилось много планов по строительству платных трасс в Украине. Что касается трассы направлением "Одесса-Киев", то здесь плату за проезд обещают сделать символической.

Владимир Омелян также рассказал, что правительство рассматривает вариант передачи трасс государственного значения в собственность частным лицам.

На вопрос, почему именно между Киевом и Одессой хотят построить платную автотрассу, министр отметил, что крупный приморский город очень привлекателен для инвесторов, и строительство такой дороги связано с большими перспективами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стоимость одного километра проезда по платным автобанам Украины может составить 20-70 евроцентов, или 6,61-23,15 грн. При этом, стоимость проезда по платным дорогам в Китае - примерно 20 евроцентов, тогда как в Европе - 50-70 евроцентов.