Украина увеличила экспорт электроэнергии на 21%

По данным Государственной фискальной службы в январе-августе 2018 экспорт увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 21,1% - до 213,4 миллиона долларов.

При этом, как сообщает пресс-служба ведомства, выручка от экспорта в основном пришлась на поставки электроэнергии в Венгрию.

Это 59,7% или 127,4 миллиона долларов. Около 23% - 49,2 миллиона долларов поступило от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и около 14,7% - 31,4 миллиона долларов - на Молдову.

В августе Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию на 14,9 миллиона долларов, в Молдову - на 6,2 миллиона долларов, в Польшу - на 5,5 миллиона долларов, - рассказали в ГФС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украине удалось сократить импорт газа из стран Европейского Союза в течение восьми месяцев 2018 года уменьшился на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Таких показателей удалось достигнуть за счет ресурса "Нафтогаз Украины" и других клиентов до начала сезона отбора.