09:15 11.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина оказалась в зоне риска валютного кризиса

Японские аналитики включили Украину в список стран, которые подвержены риску валютного кризиса.

Украина оказалась в зоне риска валютного кризиса

На сегодняшний день в списке числятся семь стран с развивающейся экономикой - Шри-Ланка, Южно-Африканская Республика, Аргентина, Пакистан, Египет, Турция и Украина.

Как сказано в обзоре аналитиков японского Nomura Holdings, опубликованном во вторник, 11 сентября, пять государств уже переживают валютный кризис или выполняют программу Международного валютного фонда.

Вместе с тем аналитики отметили, что в меньшей степени риску кризиса подвержены восемь стран развивающихся рынков - это Бразилия, Болгария, Индонезия, Казахстан, Перу, Филиппины, Россия и Таиланд.

Учитывая, что инвесторы уделяют больше внимания рискам развивающихся рынков, важно не объединять все страны emergency market в однородную группу. Модель выявила длинный список стран, где вероятность полномасштабного кризиса очень невелика, - говорится в отчете.

Аналитики Nomura используют модель раннего выявления валютных кризисов под названием Дамокл, которая была разработана для 30 развивающихся стран.

В модели используются различные показатели, в том числе валютные резервы, уровни задолженности, процентные ставки и покрытие импорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за последние два месяца украинская гривна девальвировала примерно на 10% - с 26 гривен за доллар до 28,5.

В последние дни на валютном рынке наблюдается небольшое укрепление гривны. Официальный курс на 11 сентября установлен на уровне 28,2 гривны за доллар.


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