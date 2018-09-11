Ryanair отменил 150 рейсов из-за забастовки в Германии

В авиакомпании Ryanair предупредили, что забастовка пилотов и бортпроводников в Германии может привести к увольнениям работников авиаперевозчика в этой стране. Таким был ответ ирландского лоукостера на 24-часовую забастовку, объявленный на среду, 12 сентября, немецкой профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit и немецкой профсоюзом Verdi, представляющего бортпроводников компании.

Как говорится в заявлении Ryanair со вторника, 11 сентября, такой внезапно объявлена ​​забастовка наносит ущерб деятельности авиакомпании в ФРГ и "может привести к сокращению количества самолетов и рабочих мест на немецком рынке зимой", информирует агентство Reuters. Представитель компании заявил, что подобные забастовки не имеют оправдания после того, как авиаперевозчик пошел навстречу своим работникам, согласившись в частности повысить оплату труда.

Сначала в компании заверили, что постараются обойтись без отмены рейсов в среду, несмотря на объявленный забастовку. Однако впоследствии во вторник Ryanair объявил об отмене 150 из 400 рейсов из к аэропортов Германии в этот день. Как сообщил представитель компании, пассажиров, затронет отмены, проинформируют, и те смогут перебронировать билеты на другие рейсы.

В Германии в компании Ryanair трудоустроено около 400 пилотов и 1000 бортпроводников. Согласно информации профсоюза Vereinigung Cockpit, большинство из них будут участвовать в забастовке в среду. "В среду Ryanair будет очень трудно поднять в воздух самолеты в Германии", - заверил представитель профсоюза Маркус Валь (Markus Wahl), слова которого приводит агентство dpa.

Забастовщики требуют от Ryanair повышения оплаты труда. Бортпроводники авиакомпании, работающие на полную ставку, получают от 800 до 1200 евро ежемесячно до уплаты налогов. Со всеми доплатами и надбавками эта сумма составляет около 1800 евро, а старший бортпроводник получает около 2700 евро в месяц.

Как сообщал "УРА-Информ", базы данных британской авиационной компании British Airways стали объектом атаки хакеров. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщили в материнской компании British Airways, International Airlines Group, передает Reuters. Согласно имеющейся информации, киберпреступникам удалось похитить личные данные и данные по платежным картам около 380 тысяч клиентов авиаперевозчика.