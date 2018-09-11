Нацбанк на вторник укрепил курс гривны

100 долл - 2820,0688 грн;

100 евро - 3263,1016 грн.

При этом регулятор установил на 11 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1084.199678;

Серебро - 12.861165;

Платина - 703.578313;

Палладий - 890.352977.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2826.4977 грн;

100 евро - 3282,977 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.