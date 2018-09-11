Нацбанк на вторник укрепил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 11 сентября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2820,0688 грн;
100 евро - 3263,1016 грн.
При этом регулятор установил на 11 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1084.199678;
Серебро - 12.861165;
Платина - 703.578313;
Палладий - 890.352977.
Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2826.4977 грн;
100 евро - 3282,977 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.
Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.
По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.