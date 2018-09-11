Наличный доллар во вторник опустился до 28,25 гривен

Наличный евро подешевел на три копейки. Таким образом, сегодня доллар продавался по 28,25 гривен, а евро можно было купить по 32,91 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,15, продажи 28,14 - 28,85 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,0238, продажи - 28,2570 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00 - 32,63, продажи 32,62 - 33,58 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,3621, продажи - 32,9183 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,720 - 3,950, продажи - 3,950 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,648, продажи 4,141 гривен за 10 рублей.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 10 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем набрал копейку. Наличный евро потерял 12 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,35 гривен, а евро можно было купить по 32,94 гривен.